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Güney’de vaka sayısı 49’a yükseldi

17 Mart 2020
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Güneyde 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu sayı ile güneyde toplam koronavirüs vaka sayısı 49’a yükseldi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Genetik ve Nöroloji Enstitüsünün yaptığı testlerde 3 kişinin daha koronavirüs pozitif olduğu belirlendi.

Yapılan açıklamada, iki kişinin önceden koronavirüs saptanmış vakalardan enfekte olduğu, diğer vakanın ise Belçika’dan geldiği belirtildi. Belçika’dan gelen vakanın kendisini karantina aldığı ve semptomlar göstermesinin ardından uzmanlara ulaştığı söylendi. Bakanlık, Epidemiyolojik İzleme Biriminin üç yeni vakanın temaslarını izlemeye başladığını da açıklamasına ekledi.




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