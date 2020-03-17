İngiltere: Ümidimiz 20 bin ölümle atlatmak

İngiltere’de, koronavirüsle mücadele için oluşturulan kurulun başdanışmanı Sir Patrick Vallance, parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlıyor. İngiltere, yerel saati 09:00 itibariyle 50,442 kişiye koronavirüs testi yaptı.

48,492 kişinin test sonuçları negatif çıkarken, 1,950 kişide koronavirüs tespit edildi. Teyit edilen ölüm sayısının ise ilerideki saatlerde açıklanacağı belirtildi. Duyurulan zamandan daha tez başlayan toplantıyı canlı aktaran The

Guardian’dan alınan bilgiler şu şekilde:

Sir Patrick Vallance:

– Mevsimsel gripler 8 binden fazla ölüme yol açma eğilimindedir. Eğer hayatını kaybedenlerin sayısını 20 bin veya daha az bir sayıda tutarsak, bu salgında elde edebileceğimiz iyi bir sonuç olur

– Birleşik Krallıklar genelinde (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) “makul bir tahmini rakam” 55 bin kişide koronavirüs saptanmasıdır.

– Hükümetin dün itibariyle yürürlüğe koyduğu tedbirlerin 18 ay boyunca sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin sorulması üzerine, Vallance: Ne kadar süreceğini bilemiyorum, birkaç haftalığına olmadığı kesin. Aylar sürecek ve kaç ay süreceğini de bilmiyorum.

– 70 yaş üzerindekilere verilen tavsiyeler üzerinde “sürü bağışıklığı” konseptinin rolünün sorulması üzerine:

70 yaşın altına ve üzerine verilen tavsiyeler aynıdır fakat 70 yaşın üzerindekiler bu tavsiyeleri daha bağlayıcı bir şekilde takip etmelidir. Diğerlerinin tavsiyelere uyması ise bir başkalarını enfekte etmekten kaçınmaları ile ilgilidir.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Genel Direktörü Sir Simon Stevens de sağlık merkezleri hakkında şu bilgileri verdi:

– 98.000 bin yatak kapasitesi var. Doluluk oranı % 90’ın altında. – Yetişkin yoğun bakımı için 3,700 yatak bulunmakta.

– İleride 30 bin yatağın daha boşaltılması istenmekte.

– 15 Nisan itibariyle isteğe bağlı tüm ameliyatlar en az üç ay ertelendi.

– Yoğun bakım yataklarının yeterli olup olmayacağının sorulması üzerine, Stevens: Gözden geçirlecek, gerekirse daha fazlası için önlem alınacak.

– Tıbbi solunum cihazları üzerine verilen bilgiler:

Toplamda 8,175 olmak üzere, 6.699 erişkin mekanik ventilatör, 750 pediatrik, 691 tane de özel hastanede bulunuyor. 35’i ise Savunma Bakanlığında. 3,799 tane cihaz daha sipariş edildi. Başbakan üreticilerin daha fazla üretmesi için girişimde bulundu. Maske sayısı ise 28 milyon.

Çeviren: Yunus Diler

Kaynak: theguardian.com