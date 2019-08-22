Güney KıbrısKıbrıs

Güneyde rekor yolcu trafiği

22 Ağustos 2019
Larnaca airport

Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf havalimanlarında, geçtiğimiz Çarşamba günü rekor yolcu trafiği kayda geçirildiği haber verildi.

Politis gazetesi “Hermes Airports” tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, geçtiğimiz Çarşamba, her iki havalimanında da rekor yolcu trafiği gerçekleştiğini yazdı.

Gazete, bahse konu günde toplam 312 uçuş yapıldığını, aynı zamanda 60 bin yolcunun Larnaka ve Baf Havalimanlarına veya bu havalimanlarından yurt dışına seyahat ettiklerini ekledi.

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