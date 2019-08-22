Dünyanın akciğerleri yanıyor

‘Dünyanın akciğerleri’ olarak bilinen Amazon Ormanları ölçülebilen en yüksek yangın oranına ulaştı.

Brezilya’daki Amazon Ormanları yangınları rekor seviyeye ulaştı.

Brezilya’daki Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu (INPE) incelemeler sonucunda ülkede 2019 içerisinde şu ana kadar 72 bin 843 yangın tespit edildiğini duyurdu. Bu yangınların çok büyük bir kısmının Amazon Ormanları’nda olduğu da ayrıca ifade edildi.

INPE’ye göre ülkede sadece 15-19 Ağustos tarihleri arasında tam 9 bin 507’den fazla yangın meydana geldi.

Yangınlara en büyük sebep olarak Brezilya’nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro gösterildi.

Brezilya’nın Trump’ı olarak tanımlanan aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro, göreve geldiğinde Amazon bölgesini tarım ve madencilik bakımından geliştireceğini duyurmuştu.

Bolsonaro, yayınladığı veriler nedeniyle geçtiğimiz aylarda INPE Başkanı’nı kovmuş ve kurumu yalancılıkla suçlamıştı.

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarına sahip olan Amazon, küresel ısınma ile mücadelede en önemli yerlerin başında geliyor. Amazonlardaki tahribat ise NASA’nın paylaştığı görüntülerde böyle yansıdı.