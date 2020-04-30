Güneyde Kovid-19 öncesi turizm gelirleri de düştü

Güney Kıbrıs Yolcu Anketleri sonuçları, bir önceki yılın ilgili ayındaki 52 milyon 400 bin Euro’luk miktarla karşılaştırıldığında turizmden elde edilen gelirin Şubat 2020’de 49 milyon 500 bin Euro’da kaldığı belirtildi.

Kıbrıs İstatistik Dairesi CyStat’ın açıklamasına göre Ocak-Şubat 2019’daki 92 milyon Euro’yla karşılaştırıldığında Ocak-Şubat 2020’de turizmden elde edilen gelir 89 milyon 700 bin Euro’ya geriledi.