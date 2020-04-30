Güney Kıbrıs’ta sanayi üretimi şubat ayında artış gösterdi

Güney Kıbrıs’ta Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2019’la karşılaştırıldığında %3,8 artarak Şubat 2020’de 125,2 (esas 2015=100) birim oldu.

Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’ne göre bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Endeks, Ocak-Şubat 2020’de %1,1’lik artış gösterdi.

İmalatta Şubat 2019’la karşılaştırıldığında %4,5’lik artış olduğu ve endeksin Şubat 2020’de 132,4 birime ulaştığı kaydedilirken imalat sektöründe bir önceki yılın ilgili dönemiyle karşılaştırıldığında %2,5’lik artış meydana geldi.