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DP’nin turizmle ilgili önerileri Bakan Üstel’in masasında

30 Nisan 2020
Fikri Ataoğlu
Fikri Ataoğlu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu turizm sektörünün yeniden ayağa kalkması için yapılan çalışmalar kapsamında Turizm Bakanı Ünal Üstel’in bugünkü daveti için teşekkür ederek, tüm partilerin görüşlerinin alınmasının böylesi bir dönemde mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ataoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu kapsamda DP olarak görüşlerini Turizm Bakanı Üstel’e ilettiklerini, daha aydınlık gelecek adına, turizmin yeninden canlanmasının ve daha büyük bir ivme kazanması için yapılacak çalışmaların her zaman içinde bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kovid-19 küresel salgınından en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu ifade eden Ataoğlu, insanların salgına karşı güvensizliği, bulaş korkusu ve yönetimlerin içe kapanmasıyla birlikte turizm olgusunun tam normalleşme dönemine kadar rafa kaldırıldığını belirtti.

Ekonomilerin çöküş sürecine girmesi ile birlikte salgının devam etmesine rağmen tüm ülkelerin normalleşme çabalarını başlattığına da dikkat çeken Ataoğlu, bu esasta, normalleşmeye yönelik takvimlemenin bile bir yol haritası olmadığından her ülkenin kendi dinamikleri esasında uygulamalar gerçekleştireceğini ifade etti.

KKTC’nin üretme yönündeki sıkıntısı ve ekonomik girdilerin çoğunluğunun neredeyse hizmet sektörlerinden elde edilmesinden dolayı, sıkıntının boyutunun daha büyük olacağını kaydeden Ataoğlu, turizmin normalleşme sürecine girip eski randımanına kavuşması yönünde en gerçekçi tarihin Nisan 2021 olarak öngörüldüğünü belirtti.

Ataoğlu, 2021 Nisanına dek geçecek süreci ise, turizm dinamiklerinin gelir getirmesinden çok devamlılığının sağlanması yönünde değerlendirmek gerektiğine vurgu yaptı.

Ataoğlu, açıklamasında “Bu esasta birinci dönem için tedbir nitelikli kararlara, ikinci dönem için ise stratejik kararlara ihtiyaç duyulacaktır. DP, bu yaklaşım esasında aşağıdaki maddeler çerçevesinde turizmimizin ele alınması görüşündedir.” ifadelerine yer verdi.



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