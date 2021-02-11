Güney’de karısını ve 21 yaşındaki oğlunu öldüren kişi aranıyor

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı “Ergates” bölgesinde bu sabah çifte cinayet işlendiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, bu sabah saat 06.30 civarında, bir adamın karısını ve 21 yaşındaki oğlunu bıçaklayıp öldürerek kayıplara karıştığını duyurdu.

Çiftin evde bulunan genç yaştaki diğer çocuğunun da olay sonucunda yaralandığını bildiren Rum haber kaynakları, Rum polisinin zanlının tespit edilmesi için araştırma başlattığını ifade etti.

Zanlının tespit edilmesiyle ilgili çalışmalara havadan helikopterle katkıda bulunulduğu da belirtildi.