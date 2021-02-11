Güney KıbrısManşet

Güney’de karısını ve 21 yaşındaki oğlunu öldüren kişi aranıyor

11 Şubat 2021
Güney Kıbrıs'ta cinayet



Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı “Ergates” bölgesinde bu sabah çifte cinayet işlendiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, bu sabah saat 06.30 civarında, bir adamın karısını ve 21 yaşındaki oğlunu bıçaklayıp öldürerek kayıplara karıştığını duyurdu.

Çiftin evde bulunan genç yaştaki diğer çocuğunun da olay sonucunda yaralandığını bildiren Rum haber kaynakları, Rum polisinin zanlının tespit edilmesi için araştırma başlattığını ifade etti.

Zanlının tespit edilmesiyle ilgili çalışmalara havadan helikopterle katkıda bulunulduğu da belirtildi.





Etiketler
11 Şubat 2021


Başa dön tuşu