Johnson & Johnson’dan aşı açıklaması: Her yıl tekrarlanması gerekebilir

Johnson & Johnson CEO’su Alex Gorsky, mevsimsel grip aşıları gibi, insanların yıllık olarak Covid-19’a karşı aşı olmalarının gerekebileceğini söyledi.

CNBC’de yaptığı açıklamada Gorsky, “Üzülerek söylüyorum ki virüs yayıldıkça mutasyona uğramaya devam edecektir” ifadelerini kullanırken ‘‘Virüsün uğradığı her mutasyon, antikorları savuşturma yeteneği üzerinde de gelişim sağlayacaktır. Bu durum tedavilere etki geliştirebileceği gibi aşılara da farklı durumlar geliştirebilir” dedi.

LOJİSTİK AVANTAJI

Johnson & Johnson, geçtiğimiz hafta acil kullanım onayı için ABD’de başvuruda bulunmuş, Avrupa’daki acil kullanım onayı için de önümüzdeki haftalarda başvuruda bulunacağını bildirmişti.