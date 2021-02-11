Johnson & Johnson’dan aşı açıklaması: Her yıl tekrarlanması gerekebilir

Corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 \u00fcreten firmalardan ABD'li ila\u00e7 \u015firketi Johnson & Johnson CEO\u2019su Alex Gorsky, gelecek birka\u00e7 y\u0131l boyunca Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n t\u0131pk\u0131 grip a\u015f\u0131s\u0131 gibi y\u0131lda bir kere yap\u0131lmas\u0131 gerekebilece\u011fini s\u00f6yledi. Vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131ld\u0131k\u00e7a mutasyona u\u011framaya devam edece\u011fini belirten Gorsky, a\u015f\u0131lar\u0131n da mutasyonlara kar\u015f\u0131 geli\u015ftirilebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nJohnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky, mevsimsel grip a\u015f\u0131lar\u0131 gibi, insanlar\u0131n y\u0131ll\u0131k olarak Covid-19'a kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 olmalar\u0131n\u0131n gerekebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nCNBC\u2019de yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Gorsky, \u201c\u00dcz\u00fclerek s\u00f6yl\u00fcyorum ki vir\u00fcs yay\u0131ld\u0131k\u00e7a mutasyona u\u011framaya devam edecektir\u201d ifadelerini kullan\u0131rken \u2018\u2018Vir\u00fcs\u00fcn u\u011frad\u0131\u011f\u0131 her mutasyon, antikorlar\u0131 savu\u015fturma yetene\u011fi \u00fczerinde de geli\u015fim sa\u011flayacakt\u0131r. Bu durum tedavilere etki geli\u015ftirebilece\u011fi gibi a\u015f\u0131lara da farkl\u0131 durumlar geli\u015ftirebilir\u201d dedi.\r\nLOJ\u0130ST\u0130K AVANTAJI\r\nJohnson & Johnson, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta acil kullan\u0131m onay\u0131 i\u00e7in ABD\u2019de ba\u015fvuruda bulunmu\u015f, Avrupa\u2019daki acil kullan\u0131m onay\u0131 i\u00e7in de \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftalarda ba\u015fvuruda bulunaca\u011f\u0131n\u0131 bildirmi\u015fti.\r\n\r\nAlex Gorsky, a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n di\u011fer a\u015f\u0131lara g\u00f6re daha avantajl\u0131 oldu\u011funu, di\u011fer a\u015f\u0131lar\u0131n iki doz uygulan\u0131rken kendi a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n tek doz uyguland\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in lojistik avantajlar\u0131n\u0131n oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\u2018SON HIZ \u00c7ALI\u015eIYORUZ\u2019\r\nGorsky, CNBC'ye, \u015firketin ilk \u00f6nceli\u011finin ABD yetkilendirmesi i\u00e7in FDA ile \u00e7al\u0131\u015fmak oldu\u011funu s\u00f6yledi. J&J'\u0131n a\u015f\u0131 \u00fcretimi \u00fczerinde "son h\u0131zda" \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u015firketin, a\u015f\u0131n\u0131n 100 milyon dozunu Haziran ay\u0131 sonuna kadar ABD'ye ula\u015ft\u0131rma hedefine ula\u015faca\u011f\u0131ndan "son derece emin" oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nJohnson & Johnson, 29 Ocak\u2019ta yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 raporda a\u015f\u0131 aday\u0131n\u0131n k\u00fcresel deneylerde enfeksiyonu \u00f6nleme oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 66 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n