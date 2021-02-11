SağlıkSürmanşet

Johnson & Johnson’dan aşı açıklaması: Her yıl tekrarlanması gerekebilir

11 Şubat 2021
johnson & johnson covid-19 aşı



Corona virüse karşı aşı üreten firmalardan ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson CEO’su Alex Gorsky, gelecek birkaç yıl boyunca Covid-19 aşısının tıpkı grip aşısı gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi. Virüsün yayıldıkça mutasyona uğramaya devam edeceğini belirten Gorsky, aşıların da mutasyonlara karşı geliştirilebileceğini söyledi.





Etiketler
11 Şubat 2021


Başa dön tuşu