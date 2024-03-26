Güney'de halkın yüzde 20'si bahar alerjisinden muzdarip - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Güney’de halkın yüzde 20’si bahar alerjisinden muzdarip

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Güney Kıbrıs’ta her beş kişiden birinin, bahar alerjisinden muzdarip olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin araştırmasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta yaşayanların yüzde 20’sinin bahar alerjisinden muzdarip olduğunu yazdı.


Gazete, mevsimsel alerjinin daha çok zeytin, çimen, yabani otların tozlarından ve Alternaria mantarından kaynaklandığını belirtti.

Habere göre kedi ve köpek alerjisi olanların sayısı da oldukça fazla.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Bahar alerjisikıbrıs
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar