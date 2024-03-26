Bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler verilecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler verilecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler düzenliyor. 

Tarımsal Araştırma Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda yapılacak ilk eğitimin Türkmenköy Araştırma İstasyonunda 2 Nisan Salı günü 09.30-12.00 saatleri arasında yer alacağı kaydedildi.


İkinci eğitimin ise Güzelyurt Biyoteknoloji Laboratuvarı ve Araştırma İstasyonunda 4 Nisan Perşembe günü 09.30-12.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilen açıklamada, eğitimlere katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenlerin Türkmenköy için 03923778156; Güzelyurt için ise 03927145895 numaralı iletişim numaralarından bilgi alabilecekleri kaydedildi.

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Tags:Tarımsal Araştırma EnstitüsüTürkmenköy Araştırma İstasyonu
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