Güney'de göçmen evleri depreme dayanıksız olduğu için boşaltılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Güney’de göçmen evleri depreme dayanıksız olduğu için boşaltılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Güney Kıbrıs göçmen evleri

Güney Kıbrıs’ta Rum göçmenlerin ikamet ettikleri apartmanların depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkmasının ardından bu apartmanların 43 tanesinin yıkılmasına karar verildi.

Alithia gazetesi: “43 Apartmanın Sakinleri Valizlerini Hazırlıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta Rum göçmenlerin yaşamakta oldukları toplam 358 apartmandan 43 tanesinin onarılamayacak durumda olduğu ve yıkılmalarına karar verildiğini yazdı.


Gazete, çoğunluğu 1994 yılı öncesinde inşa edilen ve 2020 yılında hazırlanan bir raporda, 358 apartmandan 43’ünün onarımının mümkün olmadığının vurgulandığını belirtirken, Rum İçişleri Bakanlığı’nın ise söz konusu binaların sakinlerini bu ay sonuna kadar bilgilendireceğini aktardı.

Hem söz konusu 43 apartman hem de geriye kalan diğer apartman sakinleri için çeşitli teşvik planlarının da hazırlandığını vurgulayan gazete, bu kişilerin evleri yeniden yapılınca veya onarılıncaya kadar ödeyecekleri kiralar ve diğer harcamalar için devlet yardımı almalarının öngörüldüğünü de belirtti.

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Tags:göçmen evleriGüney Kıbrıs
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