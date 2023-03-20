AB’den deprem nedeniyle Türkiye’ye 1 milyar euroluk destek taahhüdü

Avrupa Birliği, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türkiye ve Suriye’de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenliyor.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Konferans’ın açılışında Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerine destek çağrısı yaptı.

Leyen, “Avrupa Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye’yi 1 milyar euro ile destekleyecek.” ifadesini kullandı.