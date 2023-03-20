AB'den deprem nedeniyle Türkiye'ye 1 milyar euroluk destek taahhüdü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

AB’den deprem nedeniyle Türkiye’ye 1 milyar euroluk destek taahhüdü

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Avrupa Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar euro ile destekleyecek" dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, “Avrupa Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye’yi 1 milyar euro ile destekleyecek” dedi.

Avrupa Birliği, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türkiye ve Suriye’de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenliyor.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Konferans’ın açılışında Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerine destek çağrısı yaptı.


Leyen, “Avrupa Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye’yi 1 milyar euro ile destekleyecek.” ifadesini kullandı.

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Tags:ABdepremdestekTürkiye
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