Federasyon Başkanlığı Şampiyonası’nda yarıştılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Federasyon Başkanlığı Şampiyonası’nda yarıştılar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Federasyon Başkanlığı Şampiyonası’nda yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı

Ferdi Hyong Pumse Şampiyonası önceki gün yapıldı.


Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu Başkanlığında Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.

 

BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Defne Okçu            2. Miray Mafraoğlu     3. Derin Karaca

2.Kategori:      1. Rojbin Özer 2. Zehra Bilge Bayram

3.Kategori:      1.  Sevcan Gül             2. Aslı İpek Kara         3. Zeynep Kürekçi

4.Kategori:     1. Sedef Ölmez           2. Nursima Kara          3. Hamide Kurtul

5.Kategori:      1. Melek Ünver           2. Hira Kürekçi           3. Enise Püsküllü

6.Kategori:      1. Gülşah Erfenike      2. Zehra Naz Ağan

7.Kategori:      1. Büşra Bakıcıoğlu     2. Süheyla Bölükbaşı

 

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1. San Norouzi                        2. Diyar Bulegenır       3. Selim Koşman

2.Kategori:      1. Mohammad Hosseine         2. Mateo Dumaga

3.Kategori:      1. Arda Akın Altuntas            2. Ahmet Dişçeken     3. Barış Erfenike

4.Kategori:      1. Kerim Karpuz                     2. Reza Golmohammadzade

 

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Tags:Federasyon Başkanlığı Ferdi Hyong Pumse şampiyonasıTaekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu
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