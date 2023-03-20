Raif Kaya anısına güreş müsabakaları yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Raif Kaya anısına güreş müsabakaları yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Raif Kaya anısına güreş müsabakaları yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda büyükler serbest kategorisinde geçtiğimiz gün yapılan Raif Kaya Anı Müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya şampiyon DAÜ Spor Kulübü takımına kupa verildi.

 


Müsabaka sonuçları şöyle:

 

Takım Klasmanı:

  • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 210 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 110 PUAN
  • HİLAL AKADEMİ SPOR KULÜBÜ (HASK) 30 PUAN
  • OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 25 PUAN

 

57 Kg.

  • İSMAİL KURŞUN
  • HAMZA KIZILTAY

 

61 Kg.

  • FIRAT ÖZTÜRK
  • ALİ BURHAN
  • HARUN ÖZKUR

 

65 Kg.

  • ORHAN ÖNEN
  • MERTCAN YILMAZ
  • FERİT MESEDİYEV

 

70 Kg.

  • ATAMURAT BALLIYEV
  • CENK KAYA

 

74 Kg.

  • SERHAT ATLI

 

79 Kg.

  • SEPEHR MOGHADASİAN
  • MUSTAFA BAYRAMOĞLU
  • YASİR EVRENSEL

 

86 Kg.

  • İSMAİL İLKCAN ARSLAN
  • CUMA YAKIŞIKLI
  • HACI İBRAHİM KÖSE

 

92 Kg.

  • HALİT BAYRAKÇI

 

97 Kg.

  • BAHADIR ÖZCAN

 

125 Kg.

  • DERDA TORUN
  • ONUR ÖĞÜT
  • MURAT TATLI

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Tags:Raif Kaya Anı Müsabakaları
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