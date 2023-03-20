Raif Kaya anısına güreş müsabakaları yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda büyükler serbest kategorisinde geçtiğimiz gün yapılan Raif Kaya Anı Müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya şampiyon DAÜ Spor Kulübü takımına kupa verildi.

Müsabaka sonuçları şöyle:

Takım Klasmanı:

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 210 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 110 PUAN

HİLAL AKADEMİ SPOR KULÜBÜ (HASK) 30 PUAN

OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 25 PUAN

57 Kg.

İSMAİL KURŞUN

HAMZA KIZILTAY

61 Kg.

FIRAT ÖZTÜRK

ALİ BURHAN

HARUN ÖZKUR

65 Kg.

ORHAN ÖNEN

MERTCAN YILMAZ

FERİT MESEDİYEV

70 Kg.

ATAMURAT BALLIYEV

CENK KAYA

74 Kg.

SERHAT ATLI

79 Kg.

SEPEHR MOGHADASİAN

MUSTAFA BAYRAMOĞLU

YASİR EVRENSEL

86 Kg.

İSMAİL İLKCAN ARSLAN

CUMA YAKIŞIKLI

HACI İBRAHİM KÖSE

92 Kg.

HALİT BAYRAKÇI

97 Kg.

BAHADIR ÖZCAN

125 Kg.

DERDA TORUN

ONUR ÖĞÜT

MURAT TATLI