Raif Kaya anısına güreş müsabakaları yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda büyükler serbest kategorisinde geçtiğimiz gün yapılan Raif Kaya Anı Müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya şampiyon DAÜ Spor Kulübü takımına kupa verildi.
Müsabaka sonuçları şöyle:
Takım Klasmanı:
- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 210 PUAN
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 110 PUAN
- HİLAL AKADEMİ SPOR KULÜBÜ (HASK) 30 PUAN
- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 25 PUAN
57 Kg.
- İSMAİL KURŞUN
- HAMZA KIZILTAY
61 Kg.
- FIRAT ÖZTÜRK
- ALİ BURHAN
- HARUN ÖZKUR
65 Kg.
- ORHAN ÖNEN
- MERTCAN YILMAZ
- FERİT MESEDİYEV
70 Kg.
- ATAMURAT BALLIYEV
- CENK KAYA
74 Kg.
- SERHAT ATLI
79 Kg.
- SEPEHR MOGHADASİAN
- MUSTAFA BAYRAMOĞLU
- YASİR EVRENSEL
86 Kg.
- İSMAİL İLKCAN ARSLAN
- CUMA YAKIŞIKLI
- HACI İBRAHİM KÖSE
92 Kg.
- HALİT BAYRAKÇI
97 Kg.
- BAHADIR ÖZCAN
125 Kg.
- DERDA TORUN
- ONUR ÖĞÜT
- MURAT TATLI
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia