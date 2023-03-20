Çarşambadan cumartesine kadar yağış bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuManşet

Çarşambadan cumartesine kadar yağış bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu

Bölge alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli havanın etkisinde. Çarşambadan cumartesine kadar yağış bekleniyor.

Metroloji Dairesi’nin 21 – 27 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Çarşamba ve perşembe günleri ise parçalı ve çok bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek.


Cuma ve cumartesi yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor. Pazar ve pazartesi hava parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19 -22 derece dolaylarında olacak. Rüzgar,  genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Tags:hava durumukıbrısYağmur
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