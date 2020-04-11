Güney’de Covid-19 testleri karaborsaya düştü

Güneyde yayınlanan Katimerini Gazetesinin bildirdiğine göre, Baf Belediye Başkanı Phedonas Phedonos, yazılı bir açıklamayla Covid 19 testlerinin fahiş fiyatlara yapılmaya başlandığını, hükümetin buna bir an evvel kısıtlama getirmesi gerektiğini söyledi.

Bildiğiniz gibi, bir süre önce ,Güneydeki Devletin gösterdiği bazı özel laboratuvarların da Covid 19 testi yapabileceğini açıklamasından sonra, bu özel sağlık kuruluşları da Covid 19 testi yapmaya başlamıştı.

Phedonos kısa bir araştırmadan sonra, bu testlerin gerçek fiyatlarını saptadığını ve 50 Euro’nun üzerinde olmaması gerektiğini iddia etti. Özel sektörün de, Nüroloji ve Genetik Enstitüsü (Institute of Neurology and Genetics) de bu rakamın üç misli fiyatlara bu testi yapmakta olduklarını ve hükümetin buna artık bir son demesi gerektiğini dile getirdi. Devletin 20,000 elzem işlerde çalışan özel ve Kamu sektörü çalışanlarına da bu testi yapmaya karar verdiğini ve bunun mevcut fiyatlarla (100-150 Euro) 2.5 milyon Euro’ya mal olacağını söyledi.

Başkan ayrıca şunu da söylemekten geri kalmadı. Kısa bir araştırma ve şu an Baf’ta yoğun bir şekilde test yapan uzmanlardan da öğrendiğine göre bu testin fiyatı 50 Euoyu aşmaması gerekir. Böylesi bir ortamda bu fiyat politikasını uygulamak, test karaborsası fiyatları yaratmak demektir.

Phedonos ayrıca bu parayı hükümetin ödemesinin haksız ve provokatif bir eylemde bulunma anlamına geldiğini, devlete külfet binerken bazı uyanıkların cebine haksız para girmesi demek olduğunu ve hükümetin bir an evvel müdahale edip fiyatlara sınırlayıcı bir taban fiyat belirlemesini istedi. .

Kaynak: Katimerini – Çeviri: Mete Hatay