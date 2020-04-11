WHO ülkeleri uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı, Gece geç saatlerde yapmış olduğu bir açıklama ile, Coronavirüs kilitleme önlemlerini çok erken kaldırmanın, salgında “Yeniden daha ölümcül bir tırmanma ” yaratabileceği yönünde dünyayı uyardı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin salgının yaratmış olduğu ekonomik etkilerle mücadele ederken, kısıtlamaları hafifletme konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Avrupa’nın Coronavirüs salgınından en kötü biçimde etkilenmiş ülkeleri olan İspanya ve İtalya’nın, kilitlenmeleri devam ederken, salgına karşı almış oldukları bazı önlemleri rahatlatmaya çalıştıklarına dikkat çekildi ve dünyada 1.6 milyon koronavirüs vakası ve 101.000 ölüm var dendi.