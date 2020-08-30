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Güney’de covid-19 tedbirleri protesto edildi

30 Ağustos 2020
Güney Kıbrıs'ta covid-19 tedbirleri protesto

Güney Kıbrıs’ta covid-19 tedbirleri yüzlerce kişinin katılımı ile protesto edildi.

Avrupa genelinde Corona virüs vaka sayılarında artış sürerken hükümetlerin aldığı tedbirlere karşı çıkanlar gösteri düzenledi. Avrupa geneline yayılan protesto gösterileri dün Kıbrıs’ın güneyinde de gerçekleştirildi.

Kıbrıslı Rumlar Salgın nedeniyle son birkaç aydır getirilen kısıtlamaları dün geç saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde protesto etti.

Göstericiler “Artık dayanamayız” yazılı pankartların da bulunduğu gösteride, hükümetin Covid-19 kararlarına insan haklarının ihlali olarak karşı çıktıklarını söylediler. Gösteriler olaysız geçti.


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