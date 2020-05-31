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Güneyde aynı daire içinde ikinci ceset

31 Mayıs 2020
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Lefkoşa’nın güneyinde bugün saat 18.00 civarlarında bir apartman dairesi içerisinde bulunan kadın cesedinin ardından başka bir odada bir ceset daha bulundu.

Polisin yaptığı ilk incelemelerde kadının, boğazında kesikler olduğunu tespit etmişti. Rum Polisinden aktarılan bilgilere göre, bulunan ceset 52 yaşındaki asya uyruklu bir kadına ait olduğu yönünde.

Rum basınında yer alan haberlere göre 52 yaşındaki kadının boğazında kesik yaraları olduğu ve kesiklerin bıçak veya benzeri bir cisimle yapıldığı ifade edildi.

Şu sıralarda ise aynı apartman dairesinin başka bir odasında ise bir erkeğe ait ikinci bir cesedin daha bulunduğu gelen bilgiler arasında.

 


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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