Güney’de 240 bin kişiye yetecek kadar ilaç depolandı

Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Güney Kıbrıs’ın 240 bin kişiye yetecek kadar Klorokin mevcudu olduğunu açıkladı; ülke nüfusu için yeterli miktarda ilaç bulunduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiades’in dünkü açıklamasından sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ioannou, COVID-19’la mücadeleyle ilgili uygulamada olan tedbirlerin nisan sonuna kadar uzatılacağını, hükümetin nüfusun maske kullanmayla ilgili bir tedbir uygulama niyetinde olduğunu bildirdi; Bakanlığın 3 milyon avro tutarında 9 milyon maske için ihale açacağını duyurdu.

İhalenin sonuçlarının bu hafta içinde beklendiğini belirten Ioannou, Kıbrıs ve İsrail’in ihtiyaçları için önceki gün 5 ton klorokin geldiğini, hem çocuklar hem de yetişkinler için tedavi protokolünün on gün önce onaylandığını, Güney Kıbrıs’ın özellikle ilaç konusunda tedavi protokolü uygulayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Ioannou, Güney Kıbrıs’ın mevcut ilaç kapasitesiyle ilgili olarak hükümetin 240.000 hastaya yetecek miktarda ilaç stokladığını bildirdi.

Hastane ve eczanelerde maske kalmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Rum Sağlık Bakanı, bazı maskelerin özel maskeler olması dolayısıyla Kıbrıs’ta üretilemediğini, WHO’nun şu an nüfusa maske verilmesini tavsiye etmediğini, sadece Avrupa Birliği’nde iki ülkenin bunu yaptığını, bu yönelimden dolayı geçen pazartesi günü başlatılan, 3 milyon avro tutarında 9 milyon maske tedariki için bir ihale yapılması emrini verdiğini açıkladı; “Bu hafta içinde tamamlanacak olan bu ihalenin sonucunu bekliyorum” dedi.

Rum Hükümetinin bu tedbiri de uygulama niyetinde olduğuna işaret eden Ioannou, kamu hastanelerinde koruyucu donanımların gerekli olduğunu, dünyada donanım sıkıntısı çekildiğini, son üç haftada, Çin pazarı açılınca hükümetin büyük çaba göstererek yeterli donanım depolamaya çalıştığını anlattı.

İlk kargonun geçen hafta geldiğini, bir sonraki kargonun cuma günü beklendiğini kaydeden Bakan, “15 milyon avro tutarında donanım satın aldık. Bu bize 6-7 ay yetecek” şeklinde konuştu.

Uygulamada olan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin bir plan olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Constantinos Ioannou, tedbirlerin 30 Nisan’a kadar uzatılacağının açıklandığına işaret etti, bunun adım atmadıkları anlamına gelmediğine dikkat çekti.