Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 14 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son bir hafta içerisinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14 olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 ile gelişmeler bugün de geniş yer buldu.

Güney Kıbrıs’ta, geçen haftadan bugüne kadar kaydedilen ölü sayısında dramatik birincilik kaydedildiği belirtildi. Habere göre, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde 8-15 Kasım tarihlerini kapsayan dönemde toplam 14 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ın nüfusu dikkate alındığı zaman bu durumun endişe verici olarak değerlendirildiğini yazan gazete, pandeminin başladığı ilk günden bu yana, nihai ölüm nedeni Kovid-19 olan 40 kişi bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca referans hastanesi olarak hizmet eden Mağusa Hastanesi ve Lefkoşa Genel Hastanesi’nde dün itibarıyla 73 kişinin tedavi gördüğünü, 9 kişinin yoğun bakımda, 6 kişinin de ileri bakım ünitesinde bulunduğunu kaydetti.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, geçen haftadan bugüne kadar toplam bin 307 yeni vaka açıkladığına da dikkat çekti.

Öte yandan, Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan verilerle vaka sayılarında bir düşüş olmasına karşın 1 can kaybının kaydedildiğini belirtti.

Gazete Mağusa Hastanesi’nde tedavi gören ve sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki kadın hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

HIZLI TESTLERE BUGÜN BAŞLANIYOR

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Sağlık Bakanlığı’nın dün yapmış olduğu açıklamaya dayanarak, bugünden itibaren, kamu hizmeti ve dağıtım alanlarında çalışanlarla ön safhalardaki meslek sahiplerine bedava hızlı antijen testi yapılmasına başlanacağını yazdı.

Habere göre, hızlı testler, Baf ve Limasol öncelikli olmak üzere Güney Kıbrıs genelinde yapılacak.

2 BİN ÖĞRENCİ KARANTİNADA

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, Alithia gazetesine verdiği söyleşide, 2 binden fazla öğrencinin pandemi nedeniyle karantinada olduğunu açıkladı.

Prodromu, Limasol bölgesindeki 36 orta eğitim okulundan 31 tanesinde, 10 Kasım tarihine kadar 223 vakanın bulunduğunu, 2 binden fazla öğrencinin de karantinaya girdiğini söyledi.

Pandeminin olağanüstü koşulları da beraberinde getirdiğini kaydeden Prodromu, eğitim yılı sonuna kadar nelerin olacağının bilinmediğini ifade etti.

Prodromu söyleşisinde eğitim ile ilgili soruları da yanıtladı.