Güney KıbrısKıbrıs

Güney Kıbrıs’ta “Kara Gün”

30 Ağustos 2019
rum polisi

Güney Kıbrıs’ta dün, bir anne çocuğunu bıçaklayarak öldürdü, bir işçi fabrikada çıkan yangında yanarak öldü, bir kişi denizde boğularak, bir kişi içerisinde uyuşturucu bulunan içecekten, bir kişi de henüz belli olmayan bir sebepten ötürü hayatını kaybetti.

Haravgi gazetesi “5 İnsani Trajediyle Kara Gün” başlığıyla manşetten ve iç sayfalardan geniş şekilde aktardığı haberinde, Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Yeri’de dün, Kazakistan uyruklu 40 yaşındaki annenin, 12 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından da intihara teşebbüs ettiğini yazdı.

Gazete, polis olan 52 yaşındaki Kıbrıslı Rum babanın, sabah saatlerinde yaşadıkları apartman dairesine girmeye çalıştığını, ancak kapının kilitli olduğunu; öğle saatlerinde babanın yeniden eve geldiğini fakat yine kapıyı açamadığını ve eşinin, telefonlara cevap vermediğini, bunun üzerine itfaiyeye haber verdiğini ve eve girmeyi başaran itfaiyecilerin, büyük bir trajediyle karşılaştıklarını kaydetti.

Öte yandan dün, Strovolo’daki bir jeneratör ve solar panel fabrikasında çıkan yangında, 62 yaşındaki bir kişinin, oksijen bağlantılarını kesmeye çalıştığı sırada alevlere kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yine dün meydana gelen bir diğer olayda ise, Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir Şaman partisinde eğlenen 34 yaşındaki Letonyalı gencin, içerisinde uyuşturucu bulunan içecekten dolayı hayatını kaybederken, Pervolia bölgesinde denize giren 81 yaşındaki şahıs da, boğularak öldü.

Haberde 37 yaşındaki bir şahsın da, Lakadamya’daki tutukevinde sabaha karşı saat 02.00’de ölü bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Baf Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde, davası görülen bir şüpheliye frape ısmarlayan ve frapenin içerisine, toplamda 50 gram kokain bulunan 4 paket koyduğu tespit edilen Yunan kadının evinde yapılan aramada, 200 mermi bulunduğunu yazdı

Etiketler

İlgili Makaleler

Basın-Sen Genel Kurulu yarın

30 Ağustos 2019

İmran Arşad ‘a 3 gün tutukluluk

30 Ağustos 2019

Hellim ihracatı için görüşmeler devam ediyor

30 Ağustos 2019
Oğuzhan Hasipoğlu

Hasipoğlu’ndan Akıncı ve Anastasiadis’e çağrı:“Ya anlaştığınızı ya da anlaşamadığınızı açıklayın”

30 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı