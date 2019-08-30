Hasipoğlu’ndan Akıncı ve Anastasiadis’e çağrı:“Ya anlaştığınızı ya da anlaşamadığınızı açıklayın”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasidis’e çağrıda bulunarak, “Ya buluşup anlaştık desinler, referanduma götürsünler ya da anlaşamadık desinler”dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, katıldığı TV programında soruları yanıtlayan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs meselesi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs konusunda bir görüşme, anlaşma ortamının oluşmadığı ve “havanda su dövüldüğü” görüşünü dile getiren Hasipoğlu, “Kıbrıs konusuna artık son noktanın konulması gerektiğini, Kıbrıs Türkü’nün daha fazla mağdur edilemeyeceğini” vurguladı.

Maraş’ı tek taraflı bir kararla Türk idaresinde açmanın kapsamlı çözümden daha kolay olduğunu dile getiren Hasipoğlu, Rumların geçmişten günümüze her şeye “hayır” dediğine ve Maraş’la ilgili Türk önerilerini reddettiğine dikkat çekti.

Rum yönetiminin, hükümetin Maraş konusundaki adımlarından rahatsız olduğunu anlatan Hasipoğlu, “Anastasaidis yönetimi, biz AİHM kararlarına uygun olarak Türk idaresinde Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla Maraş’ı açacağız deyince bunu olumlu bulan çok sayıda Rum ortaya çıktı ve şimdi Anastasiadis’le vatandaşı Rumlar karşı karşıya geldi” diye konuştu.

“BÖYLE BİR BELGEYİ KİME SORDUN DA KABUL ETTİN?”

Bir soru üzerine Gutterres belgesini kabul eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hatalı davrandığını savunan Hasipoğlu, Guterres belgesinde Türkiye’nin garantörlük hakkının sürdürülebilir olmadığının yazdığını belirtti.

Hasipoğlu şöyle konuştu:

“Kime sordun da böyle bir maddesi olan belgeyi kabul ettin. Halktan veya Meclis’ten böyle bir yetki almadın ki. Meclis’in garantörlüğün devam etmesi için oy birliği ile alınan kararları var.”

Oğuzhan Hasipoğlu, Rum tarafıyla anlaşma noktasının düşük olduğunu belirtti ve “Rumların, anlaşma şartı olarak Türkiye’nin müdahale hakkının ortadan kalkmasını istiyor. Rum lider siyasi eşitlik konusunda da geri adım attı. Sondajlar ve Maraş konularındaki uzlaşmazlıkları ortadadır” dedi.

“ARTIK KARAR VERİLMELİ”

Konuşmasında “Kıbrıs konusunda ne olabileceğine” ilişkin olarak Kosova’yı örnek gösteren Hasipoğlu, “Kosova federasyon görüşmek istemedi, tanınma için çalıştı. Son bir deneme yapıldı ve anlaşma olmayınca Kosova’nın tanınması gündeme geldi. Sayın Akıncı ile Rum lider de otursunlar son kez konuşsunlar; ya anlaştık desinler referanduma gidilsin ya da anlaşamadık desinler, başka bir yol açılsın” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de konuşan Hasipoğlu, bu konuda en yetkili organ olan parti meclisinin henüz toplanmadığını ifade ederek, o toplantının olmasını istediğini söyledi.