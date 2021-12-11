Güney Kıbrıs’ta iki kişide daha “Omicron” varyantı tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta dün “Omicron” varyantı taşıdığı tespit edilen 3 vaka tespit edilmesinin ardından, bugün iki kişide daha korona virüsün “Omicron” varyantının tespit edildiği haber verildi.

İki yeni vakanın, dün pozitif oldukları tespit edilen üç öğrencinin temaslılarının takibi sürecinde tespit edildiklerini bildiren Rum haber kaynakları, Limasol Teknik Lisesinde öğrenim gören ve yurt dışındaki okul gezisinden dönmelerinin ardından Omicron varyantı taşıdıkları tespit edilen üç öğrencinin ardından, bu sabah okulda öğretmen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 500 kişiye PCR testi yapıldığını ekledi.