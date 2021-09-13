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Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle can kaybı 532’ye yükseldi

13 Eylül 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 532’ye yükseldi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 76 bin 913 covid-19 test sonucunda 159 yeni vaka tespit edildi.



Rum Sağlık Bakanlığı pozitiflik oranını yüzde 0.22 olarak, toplam vaka sayısının da 118.090’a yükseldiğini açıkladı.

45 hastanın covid-19 nedeniyle hastanede tedavilerine devam edilirken 19 hastanın entübe edildiği açıklandı.

Hastanelerde durum şöyle:

 

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(21 hasta)

COVID odası

17

Yoğun bakım ünitesi

4

Lefkoşa

(16 hasta)

COVID odası

13

Yoğun bakım ünitesi

3

Limasol

(29 hasta)

COVID odası

14

Yoğun bakım ünitesi

15

Larnaka

(10 hasta)

COVID odası

10

Baf

(11 hasta)

COVID odası

8

Yoğun bakım ünitesi

3

Yoğun Bakım Üniteleri

(20 hasta)

entübe

19

Solunum cihazı hariç

1

 





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13 Eylül 2021


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