Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle can kaybı 532’ye yükseldi
Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 532’ye yükseldi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 76 bin 913 covid-19 test sonucunda 159 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı pozitiflik oranını yüzde 0.22 olarak, toplam vaka sayısının da 118.090’a yükseldiğini açıkladı.
45 hastanın covid-19 nedeniyle hastanede tedavilerine devam edilirken 19 hastanın entübe edildiği açıklandı.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(21 hasta)
COVID odası
17
Yoğun bakım ünitesi
4
Lefkoşa
(16 hasta)
COVID odası
13
Yoğun bakım ünitesi
3
Limasol
(29 hasta)
COVID odası
14
Yoğun bakım ünitesi
15
Larnaka
(10 hasta)
COVID odası
10
Baf
(11 hasta)
COVID odası
8
Yoğun bakım ünitesi
3
Yoğun Bakım Üniteleri
(20 hasta)
entübe
19
Solunum cihazı hariç
1