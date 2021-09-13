Koop-Sen ile Binboğa arasında protokol imzalandı

Koop-Sen Binboğa Yem Fabrikası’ndaki grevin imzalanan protokol nedeniyle sona erdiğini açıkladı.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz yazılı açıklamasında Başbakanlık ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde yapılan toplantılar neticesinde taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve bu çerçevede protokol imzalanmıştır. Bu bağlamda iş barışı sağlanmış olup, grevimiz sona ermiştir.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Değerli Basın Mensupları,

Bugün Başbakanlık ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde yapılan toplantılar neticesinde taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve bu çerçevede protokol imzalanmıştır. Bu bağlamda iş barışı sağlanmış olup, grevimiz sona ermiştir. Yarın (14 Eylül 2021 Salı günü) itibarıyla Binboğa Yem Fabrikası, LP Gaz Tesisleri ve Harup Fabrikasında iş başı yapılacak ve halkımıza ve hayvancımıza hizmet verilecektir. Grev süresince verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm kesimlerden özür dileriz.

Saygılarımızla,

Mehmetali GÜRÖZ

KOOP-SEN Genel Başkanı.