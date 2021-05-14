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Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

14 Mayıs 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta 171 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 87.628 covid-19 testi sonucu 171 pozitif vaka tespit edilirken toplam sayı 70.742’ye yükseldi.  Covid-19 nedeniyle dört kişi hayatını kaybettiği Güney’de can kaybı 346’ya çıktı.

Yoğun bakımda tedavi gören 51 hastanın 24’ü entübe edildi.

Bölgelere göre dağılım şöyle

İl / Sektör

Test numarası

Pozitiflerin sayısı

Pozitiflik yüzdesi

Lefkoşa

32.218

23

% 0,07

Limasol

19.783

23

% 0.12

Larnaka

11.800

21

% 0.18

Baf

6.138

3

% 0.05

Gazimağusa

4.938

3

% 0,06

Huzurevleri

Lefkoşa

554

0

Limasol

137

0

Aradippou Sanayi Bölgesi

847

1

Orta öğretim

9.788

3

Özel okullar

164

0





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14 Mayıs 2021


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