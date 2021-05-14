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Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 171 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 87.628 covid-19 testi sonucu 171 pozitif vaka tespit edilirken toplam sayı 70.742’ye yükseldi. Covid-19 nedeniyle dört kişi hayatını kaybettiği Güney’de can kaybı 346’ya çıktı.
Yoğun bakımda tedavi gören 51 hastanın 24’ü entübe edildi.
Bölgelere göre dağılım şöyle
İl / Sektör
Test numarası
Pozitiflerin sayısı
Pozitiflik yüzdesi
Lefkoşa
32.218
23
% 0,07
Limasol
19.783
23
% 0.12
Larnaka
11.800
21
% 0.18
Baf
6.138
3
% 0.05
Gazimağusa
4.938
3
% 0,06
Huzurevleri
Lefkoşa
554
0
Limasol
137
0
Aradippou Sanayi Bölgesi
847
1
Orta öğretim
9.788
3
Özel okullar
164
0