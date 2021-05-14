Dünya genelinde covid-19 salgınında son 24 saat

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 162 milyon 303 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 365 bine ulaştı. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan’da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak’tan bu yana 179 milyon 298 bin 584 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.İngiltere’de 8 Aralık’ta başlayan Covid-19 aşılama programıyla 60 yaş üstündeki 11 bin 700 can kaybının ve 33 bin kişinin hastaneye yatışının önlendiği tahmin ediliyor. İngiltere’de ayrıca ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Covid-19’un iki kez mutasyona uğramış türünün (Hindistan varyantı) görüldüğü vaka sayısındaki artışın, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerindeki baskıyı artırmasından korkuluyor.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İngiltere ve İsrail’in arasında yer aldığı bazı ülkelerden gelenler için İtalya’ya girişte istenilen 5 günlük karantina şartını kaldırma kararı aldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yarından itibaren pazar yerleri ve toplu taşıma istasyonları hariç açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

DSÖ’den düşük gelirli ülkelere aşı bağışı çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yetişkinlerin ardından çocuk ve gençlere Covid-19 aşısı yapmayı planlayan yüksek gelirli ülkelere, ellerindeki aşıları düşük gelirli ülkelere bağışlama çağrısında bulundu.

Irak’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında 12 Mayıs Çarşamba günü başlayan 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulaması iptal edilerek, yasağın sadece akşam saatlerinde uygulanacağı belirtildi.