Güney Kıbrıs’ta covid-19 için yeni önlemler

Güney Kıbrıs’ta artan covid-19 vakalarına karşı yeni önlemler alındı. Maske kullanma zorunluluğu ve Safepass ibrazında yaş sınırı 6’ya indirildi. Üçüncü doz aşısını yaptırmayanların Safepass’ı 18 Aralık’tan itibaren iptal olacak.

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında, son dönemde artan covid-19 vakalarına karşı yeni önlemler aldı.

Maske kullanma zorunluluğu ve Safepass ibrazında yaş sınırı 6’ya indirildi. Üçüncü doz aşısını yaptırmayanların Safepass’ı 18 Aralık’tan itibaren iptal olacak.

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, 29 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni önlemlere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları açıkladı. Açıklanan kararların özeti şöyle:

“Maske kullanılması şartı olan bütün alanlarda maske zorunluluğunda yaş sınırı 6’ya indiriliyor.

6-11 yaş aralığındaki bütün çocukların Safepass ibraz etmesi zorunlu oluyor. Bu yaş grubundakilerin Safe Pass zorunluluğu şu şartlara bağlı: Son 6 ay içerisinde koronavirüs hastalığını geçirmiş olduğuna dair belge veya negatif sonuçlu PCR veya 7 gün geçerliliği olan negatif sonuçlu hızlı test belgesi ibrazı.

İlkokul öğrencilerine, Noel tatili başına kadar haftalık olarak hızlı test yaptırma zorunluluğu

Okullarda düzenlenmesi planlanan bütün Noel etkinlikleri iptal edildi. Diğer bütün örgüt ve kurumlar tarafından düzenlenecek Noel kutlamaları Sağlık Bakanlığı’nın onayına tabi olacak.

14 yaş ve üzeri kişiler için CovScan Cyprus uygulaması ile Safepass kontrolleri uygulanacak.

Bulaş zinciri saptanan bulaşma riski yüksek yerlerde, kişilerin hastalık veya aşı geçmişine bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı’na bağlı seyyar birimler tarafından hızlı test uygulanacak

1 Aralık’tan itibaren, aşı sürecini tamamlamayan 18 yaş ve üzeri herkese Safepass uygulaması için 72 saatlik PCR veya 48 saat geçerliliği olan negatif sonuçlu hızlı test zorunluluğu getirildi.

13 Aralık’tan itibaren herkese self-test olanağı tanınacak. Aşılı olmayan kişiler test kitlerini kendileri satın alacak, aşılı olanlara kitler Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek. Hızlı test veya PCR testi yerine geçemeyecek self-testlerde pozitif sonuç saptandığı durumlarda teyit için PCR testi uygulanacak.

İlk iki dozun üzerinden 7 ay geçmesine rağmen üçüncü doz aşısını yaptırmayanların Safepass’ları 18 Aralık’tan itibaren iptal olacak.

15 Aralık’tan itibaren kapalı statlar, tiyatro, amfitiyatro, sinema, eğlence merkezi, diskotek, lokantalara en az bir doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri kişiler girebilecek.