Cambridge Üniversitesi: Açık havada bile maske takılmadığında sosyal mesafe uygulaması anlamsız

\u0130ngiltere\u2019de Cambridge \u00dcniversitesi taraf\u0131ndan yap\u0131lan yeni bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re pandeminin ba\u015f\u0131ndan bu yana T\u00fcrkiye dahil pek \u00e7ok \u00fclkede uygulanan sosyal mesafe kural\u0131, maske tak\u0131lmad\u0131\u011f\u0131nda anlams\u0131z. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, Covid-19\u2019lu maskesiz bir ki\u015finin, a\u00e7\u0131k havada bile iki metreden corona vir\u00fcs\u00fc ba\u015fkas\u0131na bula\u015ft\u0131rabilece\u011fini ortaya koydu. Bilim insanlar\u0131, k\u0131\u015f aylar\u0131na girerken a\u015f\u0131lanmayla birlikte, maske ve sosyal mesafe uygulamalar\u0131n\u0131n brilikte uygulanmas\u0131na dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere \u0130statistik Ofisi (ONS) tarf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan veriler,\u00a0 \u00fclkenin y\u00fczde 41'inin halka a\u00e7\u0131k alanlarda\u00a0 sosyal mesafeye uydu\u011funu g\u00f6sterirken, y\u00fczde 85'inin y\u00fcz maskesi takmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi.\r\n\r\n\r\n\r\nAncak, Cambridge \u00dcniversitesi'nden bilim insanlar\u0131 \u0130ngiltere'de halk\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 70'i tam olarak a\u015f\u0131lanm\u0131\u015f olsa da maske takman\u0131n \u00f6nemini vurgulayan bir \u00e7al\u0131\u015fma yay\u0131mlad\u0131.\r\n\r\nCambridge \u00dcniversitesi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131, insanlar taraf\u0131ndan solunan damlac\u0131klar\u0131n \u00f6ks\u00fcr\u00fcklerinde nas\u0131l yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6l\u00e7mek i\u00e7in bilgisayar modellemesini kulland\u0131.\r\n\r\nBilim insanlar\u0131 bulgular\u0131n\u0131n, Kuzey Kutbu\u2019nda yer alan \u00fclkeler k\u0131\u015f aylar\u0131na girerken Covid-19\u00a0 a\u015f\u0131s\u0131 yapt\u0131rman\u0131n, kapal\u0131 alanlar\u0131 havaland\u0131rman\u0131n ve maske takman\u0131n devam eden \u00f6nemini vurgulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\nHAVADA ASILI DURAN DAMLACIKLAR \u0130K\u0130 METRE \u00d6TEYE ULA\u015eIYOR\r\nPhysics of Fluids adl\u0131 dergide yay\u0131mlanan \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, maskesiz bir ki\u015fi \u00f6ks\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcnde, daha b\u00fcy\u00fck damlac\u0131klar\u0131n \u00e7o\u011funun yak\u0131ndaki y\u00fczeylere d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, ancak havada as\u0131l\u0131 kalan daha k\u00fc\u00e7\u00fck damlac\u0131klar\u0131n h\u0131zla iki metrenin \u00f6tesine yay\u0131labilece\u011fini ke\u015ffetti.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n ba\u015f yazar\u0131 D.r Shrey Trivedi, farkl\u0131 bireysel \u00f6ks\u00fcr\u00fcklerin damlac\u0131k da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan farkl\u0131l\u0131k g\u00f6sterebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nTrivedi, "Her \u00f6ks\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde farkl\u0131 miktarda s\u0131v\u0131 yayar\u0131z. Yani bir ki\u015fiye Covid-19 bula\u015fm\u0131\u015fsa \u00e7ok say\u0131da veya \u00e7ok az vir\u00fcs partik\u00fcl\u00fc yay\u0131yor olabilir. Ancak havadaki t\u00fcrb\u00fclans bu damlac\u0131klar\u0131, \u00e7ok daha uzaklara ta\u015f\u0131yabilir" dedi.\r\n"KEND\u0130M\u0130Z\u0130 BU R\u0130SKE MARUZ BIRAKMAMIZIN H\u0130\u00c7B\u0130R NEDEN\u0130 YOK"\r\nCambridge \u00dcniversitesi'nden ak\u0131\u015fkanlar mekani\u011fi uzman\u0131 Prof. Dr. Epaminondas Mastorakos, insanlar\u0131 maske takmaya devam etmeye \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\nMastorakos, \u201cHepimiz bu pandeminin bitti\u011fini g\u00f6rmek i\u00e7in can at\u0131yoruz, ancak insanlar\u0131n ofisler, s\u0131n\u0131flar ve d\u00fckkanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra halka a\u00e7\u0131k cadde ve sokaklarda maske takmaya devam etmelerini \u015fiddetle tavsiye ediyoruz. Vir\u00fcs aram\u0131zda oldu\u011fu s\u00fcrece kendinizi bu riske maruz b\u0131rakmak i\u00e7in iyi bir neden yok\u201d dedi.\r\n\r\nDi\u011fer taraftan, d\u00fcnyadaki hemen hemen her \u00fclkenin maske kullan\u0131m\u0131n\u0131 zorunlu tutmas\u0131na veya te\u015fvik etmesine ra\u011fmen, maskelerin Covid-19 bula\u015fmas\u0131n\u0131 azaltmada ne kadar etkili oldu\u011fu konusunda \u015fiddetli bilimsel tart\u0131\u015fmalar oldu.\r\nMASKEN\u0130N C\u0130NS\u0130 VE TAKILI\u015e \u015eEKL\u0130 B\u00dcY\u00dcK \u00d6NEME SAH\u0130P\r\nLaboratuvar testleri ve g\u00f6zlemsel \u00e7al\u0131\u015fmalar, maskelerin enfekte ki\u015filerin vir\u00fcs\u00fcn y\u00fczde 80'e kadar\u0131n\u0131 solumas\u0131n\u0131 engelleyebilece\u011fini ve ayr\u0131ca kullan\u0131c\u0131lar\u0131 par\u00e7ac\u0131klar\u0131n y\u00fczde 50'sine kadar solumas\u0131n\u0131 engelleyebilece\u011fini g\u00f6stermi\u015fti.\r\n\r\nAncak, daha fazla bilimsel titizlik i\u00e7eren ger\u00e7ek d\u00fcnya \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131ndan baz\u0131lar\u0131, maskerlerin enfeksiyon oranlar\u0131 \u00fczerinde b\u00fcy\u00fck bir etkisi oldu\u011funu, baz\u0131lar\u0131 ise neredeyse hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steren kar\u0131\u015f\u0131k sonu\u00e7lar \u00fcretti.\r\n\r\n\r\n\r\nUzmanlar, maskelerin koruma etkinli\u011finin, giyilen maskenin t\u00fcr\u00fc ve giyili\u015f \u015fekli ile yak\u0131ndan ba\u011fl\u0131 oldu\u011funu vurgulad\u0131. T\u0131bbi s\u0131n\u0131f kaplamalarla \u00fcretilen maskerlerin, kuma\u015f veya cerrahi maskelerden \u00e7ok daha iyi oldu\u011funu vurgulayan bilim insanlar\u0131, insanlar\u0131n maske takarken burnunu kapatmalar\u0131n\u0131n da \u00f6nemine de\u011findi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n