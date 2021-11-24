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Cambridge Üniversitesi: Açık havada bile maske takılmadığında sosyal mesafe uygulaması anlamsız

24 Kasım 2021
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İngiltere’de Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre pandeminin başından bu yana Türkiye dahil pek çok ülkede uygulanan sosyal mesafe kuralı, maske takılmadığında anlamsız. Araştırmacılar, Covid-19’lu maskesiz bir kişinin, açık havada bile iki metreden corona virüsü başkasına bulaştırabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, kış aylarına girerken aşılanmayla birlikte, maske ve sosyal mesafe uygulamalarının brilikte uygulanmasına dikkat çekti.



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24 Kasım 2021


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