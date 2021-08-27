Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği eyleme gidiyor

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği PCR testlerinin ücretli olacağı yönündeki kararın geri alınmaması durumunda eylem yapılacağını açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği PCR testlerinin ücretli olacağı yönündeki kararın geri alınması için hükümete 30 Ağustos akşamüzerine kadar süre tanındığını aksi halde 31 Ağustos’ta eylem yapılacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

GÜNEY KIBRIS’TA ÇALIŞANLAR DERNEĞİ EYLEME GİDECEK

Biz Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği olarak ücretli pcr testleri için alınan kararların geri alınması için ilgili Bakanlıkla görüşmeler gerçekleştirmiş bulunmaktayız fakat bu kararların kesinlikle geri alınmayacağı sn. Bakan tarafından Bakanlık müdürü aracılığı ile bize iletildi sebebi ise maliyenin kasasında para kalmaması imiş

Tüm halkımız için pcr ve antijen testlerinin ücretli yapılmasının en büyük sakıncası test ve takip oranının kat be kat düşeceği ve vaka tespitlerini yapamadıkları için ancak hasta ağırlaştığı zaman farkedilecek olmasıdır bunun sonucunda, ağır vakalarla sağlık kırmızı alarm verince tüm dünya bize tamamen kapılarını kapatacak ve kendi içimizdede dönüşü olmayan bir kapanmaya gidilecek olmasıdır halka külfet olacak maddi boyutu ise bunun bonusudur.

Sn. Sağlık bakanımız Ünal ÜSTELİN uyarılarını dahi dikkate almak istemeyen ilgili bakanların bu kararları geri alması için 30-8-2021 tarihinin akşamüzerine kadar onlara süre tanıyarak tüm halkımızın katılımını beklediğimiz SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ diyerek VAROLUŞ MÜCADELESİ

adı altında bu kararlardan etkilenen çalışan işveren ve tüm kesimleri 31-08-2021 salı günü düzenleyeceğimiz eyleme davet ediyoruz. Gelin hep birlikte halkın gücünü göstererek haketiğimiz yönetimi talep edelim.

Gün: 31/08/2021 salı

Toplanma Yeri: Lefkoşa KUĞULU PARK

Saat: sabah 09.00-09.30

Eylem Yeri: Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık önünde

G.K.Ç Derneği

Yön. Kurulu