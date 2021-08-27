Covid-19 nedeniyle bugün 4 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de son 24 saatte yapılan toplam 18.207 test sonucunda 142’si yerel 161 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti.
KKTC’de Covid-19 nedeniyle bugün 4 can kaybı oldu. 18 bin 207 test sonucunda 142’si yerel 161 pozitif vakaya tespit edilirken, 148 kişi taburcu edildi. Virüsten kayıplar 56’ya yükseldi
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.207 olup, 142’si yerel 161 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 148 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 142 kişi ise yerel vakadır.
51 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
27 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.207
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 161
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18
Yerel Vaka Sayısı: 142
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 148
Bugün Kaybedilen Hasta: 4
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .392.781
Toplam Vaka Sayısı: 15.790
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.509
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2225
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1968
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 135
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 56
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5247
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 481
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 385
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3504
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 40.792