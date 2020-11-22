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Güney Kıbrıs’ta 1 erkek şahış vefat etti
Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada 87 yaşındaki erkek şahısın hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 9527 test sonucu 187 yeni covid-19 vakası tespit edildi. Güney’de toplam vaka sayısı 8685’e yükseldi.
Kıbrıs’ın güneyinde bugün toplam 9,527 test yapıldı. Yapılan testlerden 3223’ü PCR yöntemiyle gerçekleştirilirken, 6304’ü rabid test yöntemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.
Yapılan 3223 PCR test sonucunda 187 pozitif vakaya rastlanırken, gerçekleştirilen 6304 rabid test sonucunda ise 121 pozitif vakaya rastlandığı kaydedildi.