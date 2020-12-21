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Güney Kıbrıs’ta 286 vaka 1 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta bugün 286 yeni covid-19 vakası tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta bugün 286 yeni covid-19 vakası tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti. Güney’de toplam vaka sayısı 18.004’e yükselirken can kaybı da 96’ya çıktı.
Güney’de yapılan 3,929’u testi sonucu 286 yeni vaka tespit edilirken 8.843 hızlı test sonucu 312 pozitif vaka tespit edildi. Hızlı test ile tespit edilen 312 vakanın doğrulanması bekleniyor.