Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.

İşte kararlar:

-Bakanlar Kurulu 2021 bütçesini onaylayıp Meclis’e sevk etti.

-Öğrenci ehliyetleri süresi 28 Şubat’a kadar ücretsiz olarak uzatıldı.

-Bakanlıklara bağlı daireler belirlendi.

-Vatandaşlar ile bankalar arasında borç yapılandırmada, yasa gücü kararname ile daha önce uygulamada olan pul parasının alınmaması yönünde karar üretildi.

-Akaryakıta zam yapılmayacak. Dövizden kaynaklanan 4 milyon 780 bin TL’lik fark fiyat istikrar fonundan karşılanacak.

-Doğu Akdeniz Üniversitesi‘nin bütçesi onaylandı.

Başbakan Saner “Bugün itibarıyla kapanma kararı yok. Üst Kurul ve Bakanlar Kurulu olaya çok hassas yaklaşıyor.” dedi.