Güney Kıbrıs’ta 264 yeni covid-19 vakası

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 58 bin 329 test sonucunda 264 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta toplam covid-19 vaka sayısının 127 bin 036’ya ulaştığını açıkladı.

Açıklamada hastanelerde toplam 80 COVID-19 hastasının tedavi edildiğini ve bunların 32’sinin durumunun ciddi olduğunu ifade edildi.

Durumu ağır olan 32 hastanın 9’u entübe edilirken, 3’ü intravenöz yoğun bakıma, 20’si yoğun bakıma alındı.

Hastanelerde durum şöyle: