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Güney Kıbrıs’ta 264 yeni covid-19 vakası
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 58 bin 329 test sonucunda 264 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta toplam covid-19 vaka sayısının 127 bin 036’ya ulaştığını açıkladı.
Açıklamada hastanelerde toplam 80 COVID-19 hastasının tedavi edildiğini ve bunların 32’sinin durumunun ciddi olduğunu ifade edildi.
Durumu ağır olan 32 hastanın 9’u entübe edilirken, 3’ü intravenöz yoğun bakıma, 20’si yoğun bakıma alındı.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(19 hasta)
COVID odası
14
Yoğun bakım ünitesi
5
Lefkoşa
(17 hasta)
COVID odası
10
Yoğun bakım ünitesi
7
Limasol
(15 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
6
Baf
(15 hasta)
COVID odası
13
Yoğun bakım ünitesi
2
Kutsanmış
(2 hasta)
COVID odası
2
Yoğun Bakım Üniteleri
(12 hasta)
entübe
9
Solunum cihazı hariç