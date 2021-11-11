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Güney Kıbrıs’ta 264 yeni covid-19 vakası

11 Kasım 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 58 bin 329 test sonucunda 264 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta toplam covid-19 vaka sayısının 127 bin 036’ya ulaştığını açıkladı.

Açıklamada hastanelerde toplam 80 COVID-19 hastasının tedavi edildiğini ve bunların 32’sinin durumunun ciddi olduğunu ifade edildi.



Durumu ağır olan 32 hastanın 9’u entübe edilirken, 3’ü intravenöz yoğun bakıma, 20’si yoğun bakıma alındı.

Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(19 hasta)

COVID odası

14

Yoğun bakım ünitesi

5

Lefkoşa

(17 hasta)

COVID odası

10

Yoğun bakım ünitesi

7

Limasol

(15 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

6

Baf

(15 hasta)

COVID odası

13

Yoğun bakım ünitesi

2

Kutsanmış

(2 hasta)

COVID odası

2

Yoğun Bakım Üniteleri

(12 hasta)

entübe

9

Solunum cihazı hariç

 





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11 Kasım 2021


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