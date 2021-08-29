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Güney Kıbrıs’ta 208 yeni vaka 2 can kaybı

29 Ağustos 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 30 bin 27 test sonucu 208 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 113 bin 277’ye, ölüm sayısı da 499’a yükseldi. 157 kişinin hastanede tedavilerine devam edilirken 61 kişinin durumu ağır.

Hastanelerde durum şöyle:



Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(27 hasta)

COVID odası

22

Yoğun bakım ünitesi

5

Lefkoşa

(27 hasta)

COVID odası

19

Yoğun bakım ünitesi

8

Limasol

(48 hasta)

COVID odası

33

Yoğun bakım ünitesi

15

Larnaka

(12 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

3

Baf

(12 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

3

Kutsanmış

(4 hasta)

COVID odası

4

Yoğun Bakım Üniteleri

(27 hasta)

entübe

24

Solunum cihazı hariç

3





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29 Ağustos 2021


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