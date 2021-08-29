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Güney Kıbrıs’ta 208 yeni vaka 2 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 30 bin 27 test sonucu 208 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 113 bin 277’ye, ölüm sayısı da 499’a yükseldi. 157 kişinin hastanede tedavilerine devam edilirken 61 kişinin durumu ağır.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(27 hasta)
COVID odası
22
Yoğun bakım ünitesi
5
Lefkoşa
(27 hasta)
COVID odası
19
Yoğun bakım ünitesi
8
Limasol
(48 hasta)
COVID odası
33
Yoğun bakım ünitesi
15
Larnaka
(12 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
3
Baf
(12 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
3
Kutsanmış
(4 hasta)
COVID odası
4
Yoğun Bakım Üniteleri
(27 hasta)
entübe
24
Solunum cihazı hariç
3