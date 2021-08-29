Güney Kıbrıs’ta 208 yeni vaka 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 30 bin 27 test sonucu 208 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 113 bin 277’ye, ölüm sayısı da 499’a yükseldi. 157 kişinin hastanede tedavilerine devam edilirken 61 kişinin durumu ağır.

Hastanelerde durum şöyle: