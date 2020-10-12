Güney Kıbrıs’ta 2 bebekte covid-19

Güney Kıbrıs’ta Makarios Hastanesi’nde iki bebekte Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Makarios Hastanesi Pediatri Kliniği Müdürü Abraham Elias iki bebekte Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Elias, ateşi yükselen ve Covid-19 tanısı konan 12 aylık bebeğin durumunun iyi ve stabil olduğunu açıkladı. elias diğer vakanın ise 17 günlük bir bebekte rastlandığını ve tedavisine Makrios Hastanesi’nde devam edildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca her iki bebeğin de aile ortamında HIV pozitif bireyler olduğu bildirildi.