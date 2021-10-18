Güney Kıbrıs’ta 166 yeni vaka 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 66 bin 954 test sonucunda 166 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 66 bin 954 test sonucunda 166 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti. Güneyde toplam vaka sayısı 122.528′e yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta 23’ü ağır olmak üzere 57 kişinin tedavilerine devam edildiğini hastaların yüzde 60’ının aşısız olduğunu açıkladı.

Hastanelerde durum şöyle: