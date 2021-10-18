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Güney Kıbrıs’ta 166 yeni vaka 2 can kaybı

18 Ekim 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 66 bin 954 test sonucunda 166 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 66 bin 954 test sonucunda 166 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti. Güneyde toplam vaka sayısı 122.528′e yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta 23’ü ağır olmak üzere 57 kişinin tedavilerine devam edildiğini hastaların yüzde 60’ının aşısız olduğunu açıkladı.



Hastanelerde durum şöyle:

HastaneBölmeHasta Sayısı
Gazimağusa

(12 hasta)

COVID odası8
Yoğun bakım ünitesi4
Lefkoşa

(13 hasta)

COVID odası10
Yoğun bakım ünitesi3
Limasol

(13 hasta)

COVID odası8
Yoğun bakım ünitesi5
Baf

(7 hasta)

COVID odası6
Yoğun bakım ünitesi1
Kutsanmış

(2 hasta)

COVID odası2
Yoğun Bakım Üniteleri

(10 hasta)

entübe10





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18 Ekim 2021


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