Tatar Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Anayasası’nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde, yeni hükümetin oluşumuna yönelik yarın ve Çarşamba günü, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar bu çerçevede; yarın saat 13.30’da Ulusal Birlik Partisi, 14.00’te Cumhuriyetçi Türk Partisi, 14.30’da Halkın Partisi; Çarşamba günü ise saat 11.00’de Toplumcu Demokrasi Partisi, 11.30’da Demokrat Parti ve 12.00’de Yeniden Doğuş Partisi ile istişarelerde bulunacak.