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Güney Kıbrıs’ta 153 yeni vaka

14 Ekim 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54 bin 108 test sonucunda 153 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54 bin 108 test sonucunda 153 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Güney’de toplam vaka sayısı 121 bin 995’e yükseldi.

Açıklamada 22’sinin ağır olmak üzere 60 hastanın tedavilerine devam edildiği bunların yüzde 65.08’nin aşı geçmişi olmadığı vurgulandı.



Hastanelerde durum şöyle:

HastaneBölmeHasta Sayısı
Gazimağusa

(15 hasta)

COVID odası11
Yoğun bakım ünitesi4
Lefkoşa

(15 hasta)

COVID odası12
Yoğun bakım ünitesi3
Limasol

(10 hasta)

COVID odası6
Yoğun bakım ünitesi4
Baf

(9 hasta)

COVID odası8
Yoğun bakım ünitesi1
Kutsanmış

(1 hasta)

COVID odası1
Yoğun Bakım Üniteleri

(10 hasta)

entübe9
Solunum cihazı hariç1





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14 Ekim 2021


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