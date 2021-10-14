Güney Kıbrıs’ta 153 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54 bin 108 test sonucunda 153 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54 bin 108 test sonucunda 153 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Güney’de toplam vaka sayısı 121 bin 995’e yükseldi.

Açıklamada 22’sinin ağır olmak üzere 60 hastanın tedavilerine devam edildiği bunların yüzde 65.08’nin aşı geçmişi olmadığı vurgulandı.

Hastanelerde durum şöyle: