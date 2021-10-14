Bloomberg’den Türkiye’nin ekonomi politikalarına değinen iki analiz birden

Aynı analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu politikayla 2023’te yapılması planlanan genel seçimler öncesinde enflasyonu düşük tutmayı amaçladığı ifade edildi.

Ancak kısa vadede büyümeyi hızlandırmak için kredi musluklarını açık tutmanın daha önce de TL’ye değer kaybettirdiği hatırlatıldı.

“Erdoğan’ın PPK’yı sıkıştırması, son derece düşük faiz oranlarının lirayı rayından çıkardığı ve yetkilileri döviz krizini savuşturmak için şok faiz artırımları yapmaya zorladığı geçmişteki yanlış adımların tekrarlanmasının yolunu açıyor” ifadelerinin yer aldığı analiz, şöyle devam etti:

Kendini faiz oranlarının ‘düşmanı’ diye niteleyen Erdoğan, faiz oranlarını düşürmenin enflasyonu da düşüreceğine dair alışılmadık bir teoriyi benimsiyor.

“Türkiye ekonomisinde tren kazası yaşanacak”

Bloomberg’e konuşan Londra merkezli finans firması Coex Partners’tan Henrik Gullberg’e göre, bu hamleler geçmişte şirketlere zarar vermiş ve böylece Erdoğan’ı rotasını aniden tersine çevirmeye zorlamıştı.

Gullberg, “Nihayetinde TL’yi istikrara kavuşturmak için yapabilecekleri tek şey, oranları agresif bir şekilde yükseltmek” dedi.

Merkez Bankası’ndaki görev değişimini değerlendiren Benjamin Harvey’in analizinde ise “Ekonomistlerin çoğu, bu yolda devam etmenin Türkiye ekonomisinde bir tren kazası yaşanma olasılığını önemli ölçüde artırdığını söyleyecektir” ifadelerine yer verildi.

“Erdoğanın buharlaştığına şüphe yok”

Erdoğan’ın ekonomi politikalarını “alışılmamış” diye niteleyen Harvey, “Kendisiyle aynı fikirde olan, alanında uzman hiçbir ekonomist yok” diye yazdı:

Erdoğan, faiz oranlarının yükselen fiyatların ana nedeni olduğu ve oranları düşürmenin enflasyonu yavaşlatacağı inancını merkeze alan alışılmamış görüşlerini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedi.

Harvey, Merkez Bankası’nın üç üyesinin gece yarısı görevden alınmasıyla ilgili olarak, “Erdoğan’ın ciddi şekilde buharlaştığına şüphe kalmadı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın son dönemde “daha fazla Rus silahı satın almaya” odaklandığını öne süren Harvey, Merkez Bankası’nın mevcut başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Erdoğan’ın isteklerini yerine getirmeye “hevesli olduğunu” söyledi.

Independent Türkçe, Bloomberg