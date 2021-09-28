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Güney Kıbrıs’ta 117 covid-19 pozitif vaka

28 Eylül 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51 bin 973 test sonucunda 117 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51 bin 973 test sonucunda 117 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada 34’ü ağır 84 hastanın tedavilerine devam edildiği belirtilirken hastaların yüzede 74.72’sinin aşı olmadığı vurgulandı. Güney’de toplam vaka sayısı 120.020’ye ulaştı .



 

Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(20 hasta)

COVID odası

15

Yoğun bakım ünitesi

5

Lefkoşa

(18 hasta)

COVID odası

14

Yoğun bakım ünitesi

4

Limasol

(16 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

7

Larnaka

(3 hasta)

COVID odası

3

Baf

(10 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

1

Yoğun Bakım Üniteleri

(17 hasta)

entübe

15

Solunum cihazı hariç

2

 





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28 Eylül 2021


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