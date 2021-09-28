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Güney Kıbrıs’ta 117 covid-19 pozitif vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51 bin 973 test sonucunda 117 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51 bin 973 test sonucunda 117 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.
Açıklamada 34’ü ağır 84 hastanın tedavilerine devam edildiği belirtilirken hastaların yüzede 74.72’sinin aşı olmadığı vurgulandı. Güney’de toplam vaka sayısı 120.020’ye ulaştı .
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(20 hasta)
COVID odası
15
Yoğun bakım ünitesi
5
Lefkoşa
(18 hasta)
COVID odası
14
Yoğun bakım ünitesi
4
Limasol
(16 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
7
Larnaka
(3 hasta)
COVID odası
3
Baf
(10 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
1
Yoğun Bakım Üniteleri
(17 hasta)
entübe
15
Solunum cihazı hariç
2