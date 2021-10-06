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Güney Kıbrıs’ta 100 yeni vaka 1 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta bugün 1 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 46 bin 925 test sonucunda 100 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 557 olurken, toplam vaka sayısı ise 120 bin 861’e ulaştığı bildirildi.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(16 hasta)
COVID odası
12
Yoğun bakım ünitesi
4
Lefkoşa
(13 hasta)
COVID odası
13
Limasol
(9 hasta)
COVID odası
8
Yoğun bakım ünitesi
1
Baf
(6 hasta)
COVID odası
4
Yoğun bakım ünitesi
2
Kutsanmış
(1 hasta)
COVID odası
1
Yoğun Bakım Üniteleri
(14 hasta)
entübe
13
Solunum cihazı hariç
1