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Güney Kıbrıs’ta 100 yeni vaka 1 can kaybı

6 Ekim 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta bugün 1 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 46 bin 925 test sonucunda 100 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 557 olurken, toplam vaka sayısı ise 120 bin 861’e ulaştığı bildirildi.



Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(16 hasta)

COVID odası

12

Yoğun bakım ünitesi

4

Lefkoşa

(13 hasta)

COVID odası

13

Limasol

(9 hasta)

COVID odası

8

Yoğun bakım ünitesi

1

Baf

(6 hasta)

COVID odası

4

Yoğun bakım ünitesi

2

Kutsanmış

(1 hasta)

COVID odası

1

Yoğun Bakım Üniteleri

(14 hasta)

entübe

13

Solunum cihazı hariç

1

 





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6 Ekim 2021


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