Güney Kıbrıs’ta 100 yeni vaka 1 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta bugün 1 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 46 bin 925 test sonucunda 100 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 557 olurken, toplam vaka sayısı ise 120 bin 861’e ulaştığı bildirildi.

Hastanelerde durum şöyle: