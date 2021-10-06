DünyaSürmanşet

DSÖ, sıtmaya karşı ilk kez aşı onayladı

6 Ekim 2021
RTS,S/AS01 sıtma aşısı





DSÖ Sahra Altı Afrikası’nda çocuk ölümlerine sebep olan sıtma hastalığına karşı yeni geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onayladı.





Etiketler
6 Ekim 2021


Başa dön tuşu