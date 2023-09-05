Güney Kıbrıs’ın ismi yine kara para aklamayla gündemde

Güney Kıbrıs’ın bir kez daha kara para aklama konusunda gündem olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, ABD’de yayın yapan CBS televizyonunun, “60 Minutes” (60 dakika) programında, Güney Kıbrıs’ın isminin, kara para aklama konusunda Ruslara kolaylık sağlaması ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması nedeniyle bu ülkeye karşı olan yaptırımları uygulamaktan kaçınmasıyla geçtiğini yazdı.

Programda, uluslararası toplum tarafından tanınan, Transparency International analizörü Maira Martini, ABD Başsavcı Yardımıcısı Liza Monako gibi kişilerin açıklamalarının da yer aldığını yazan gazete, programda ayrıca Güney Kıbrıs’ın Ruslara kolaylıklar sağladığından ayrıca Putin’in yakın çalışma arkadaşlarının gizlediği milyarlarca doların tespit edilmesinin zor olduğundan da söz edildiğini belirtti.

Habere göre, programda Güney Kıbrıs adına ise eski Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ve milletvekili Aleksandra Attalidu açıklamalarda bulundu.

Programda ayrıca deniz, güneş, ünlü mağazalar, Rusça levhaların yer alması nedeniyle Rusların tercihi olan Limasol bölgesi gösterilerek, Güney Kıbrıs “Rus zengin iş insanlarının oyun parkı” olarak tanıtıldı.

Rum Milletvekili Attalidu, 1989 sonrasında “Rus halkının çalınan paralarının, vergi cenneti olan Güney Kıbrıs’a taşındığını” söyledi.

Maliye eski Bakanı Petridis, vatandaşlık konusunda, yaptırım uygulanan 10 kişiyi tespit ettiklerini, bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nun bu vatandaşlıkları iptal ettiğini belirtti.

Bu kişilerin isimlerini vermesinin istenmesi üzerine ise Petridis, bunun mümkün olmadığını söyledi.

Maira Martini ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta çok soru sorulmaksızın banka hesaplarının açılabileceğini ayrıca herhangi bir şirketin de çok soruya muhatap kalmadan açılmasının mümkün olduğuna dikkati çekti.