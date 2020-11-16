İşçiler ve öğrenciler hariç Güney Kıbrıs’a geçecek herkes dönüşte 7 gün süreyle karantinaya alınacak

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre KKTC‘den Güney Kıbrıs‘a geçecek herkes (öğrenciler ve çalışanlar hariç) dönüşte 7 gün süreyle karantinaya alınacak.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun Güney Kıbrıs ile ilgili kararı 19 Kasım 2020 tarihi itibariyle uygulamaya girecektir. Kararda belirtilen kişilerin dışında kalan ve KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçecek herkes dönüşte 7 gün süreyle karantinaya alınacaktır.