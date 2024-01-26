Güney Kıbrıs Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paketi açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güney Kıbrıs Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paketi açıkladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Güney Kıbrıs, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paketi açıkladı...

Güney Kıbrıs, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paketi açıkladı…

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulis, bugün Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paketin açıklanmasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin AB üyesi bir devlet olan ve uluslararası alanda tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları olduklarını” söyledi.
Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından tek taraflı 14 maddeli güven artırıcı önlem listesi:

1. Bakanlar Kurulu’nun Şubat 2007’de aldığı karar çerçevesinde, Kıbrıs vatandaşlığının verilmesi için bekleyen başvuruların incelenmesine başlanması.


2. Dul aylığının hak sahiplerine ödenmesi.

3. Nöroloji ve Genetik Enstitüsünün klinik hizmetlerine hastanın erişimi.

4. Olağanüstü ve acil ilaç ihtiyaçlarının karşılanması.

5. 6 spesifik ürünün eklenmesiyle Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki malların listesinin genişletilmesi.

6. Avrupa Beceri Yılı eylem planı çerçevesinde insan kaynakları programlarına katılma hakkı.

7. Verimlilik Merkezi eğitim programlarına ve Avrupa Birliği müktesebatına ilişkin konulardaki eğitim seminerlerine katılma hakkı.

8. 18 yaşını dolduran gençlerin Kültür Kartı alma hakkı.

9. Geçiş noktalarındaki personelin güçlendirilmesi.

10. Agios Dometios’taki (Metehan / Kermiya)  geçiş noktasının genişletilmesi.

11. Ledra Palas geçiş noktasında öğrencilere yönelik hızlı geçiş tedbirleri.

12. Lefkoşa Vatandaş Hizmet Merkezi’ne Türkçe bilen memur alımı.

13. Mia Milia’daki (Haspolat) kanalizasyon arıtma tesisinin sürekli sorunsuz çalışmasının sağlanması.

14. Güney Kıbrıs’taki Müslüman anıtlarına erişimin daha da kolaylaştırılması.

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Tags:kimlikkıbrısKıbrıslı TürkpaketVATANDAŞLIK
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