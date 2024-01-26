Güney Kıbrıs, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paketi açıkladı…
1. Bakanlar Kurulu’nun Şubat 2007’de aldığı karar çerçevesinde, Kıbrıs vatandaşlığının verilmesi için bekleyen başvuruların incelenmesine başlanması.
2. Dul aylığının hak sahiplerine ödenmesi.
3. Nöroloji ve Genetik Enstitüsünün klinik hizmetlerine hastanın erişimi.
4. Olağanüstü ve acil ilaç ihtiyaçlarının karşılanması.
5. 6 spesifik ürünün eklenmesiyle Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki malların listesinin genişletilmesi.
6. Avrupa Beceri Yılı eylem planı çerçevesinde insan kaynakları programlarına katılma hakkı.
7. Verimlilik Merkezi eğitim programlarına ve Avrupa Birliği müktesebatına ilişkin konulardaki eğitim seminerlerine katılma hakkı.
8. 18 yaşını dolduran gençlerin Kültür Kartı alma hakkı.
9. Geçiş noktalarındaki personelin güçlendirilmesi.
10. Agios Dometios’taki (Metehan / Kermiya) geçiş noktasının genişletilmesi.
11. Ledra Palas geçiş noktasında öğrencilere yönelik hızlı geçiş tedbirleri.
12. Lefkoşa Vatandaş Hizmet Merkezi’ne Türkçe bilen memur alımı.
13. Mia Milia’daki (Haspolat) kanalizasyon arıtma tesisinin sürekli sorunsuz çalışmasının sağlanması.
14. Güney Kıbrıs’taki Müslüman anıtlarına erişimin daha da kolaylaştırılması.