Güney Kıbrıs, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paketi açıkladı…

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulis, bugün Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paketin açıklanmasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin AB üyesi bir devlet olan ve uluslararası alanda tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları olduklarını” söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından tek taraflı 14 maddeli güven artırıcı önlem listesi: