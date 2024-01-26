KKTC Kadın Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı’nın 33 kişilik aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Serhat Deniz, Haziran ayındaki CONIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi aday kadrosunu şekillendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz, “Açıklanan kadro 4 maçlık periyot takip edilerek açıklanan kadrodur. Bundan sonraki süreçte de lig sonuna kadar teknik ekibimiz maçları takip etmeye devam edecek ve bu kadro içerisinde ismi yazmayan futbolcuların da girmesi mümkün olacak.” diye konuştu.

Tam motivasyonla bir hazırlık içerisinde olduklarını ifade eden Serhat Deniz, “Çok yetenekli özellikle genç futbolcularımızın fazlalığı beni çok mutlu ve gelecek adına da umutlu kılıyor. Bu bağlamda birçok yetenekli isim arasından bu kadroyu ilk etapta açıkladık. Yaşları küçük olup ligde mücadele eden futbolcuları da çok yakından takip ediyoruz ve gelişimlerini izliyoruz. Önümüzdeki süreçte alt yaş grupları ile ilgili de organizasyon hazırlığı içerisindeyiz. Elimizde şu anda yaş yaş çok geniş bir kadın futbolcu havuzu var. Bu havuzu daha da genişleterek, hem ligimizin hem de milli takımımızın kalitesini en yukarıya taşımaya çalışacağız.” dedi.

Açıklanan kadroda olmayan isimlerin çalışmalarını tam motivasyonla devam ettirmelerini beklediğini ifade eden Deniz, “Milli takım antrenman programlarını da önümüzdeki günlerde açıklayacağız ve çalışmalarımız Dünya Kupası’na kadar aralıksız devam edecek.” dedi.

Deniz’in açıkladığı aday kadro şöyle;

1 İLAYDA KÜÇÜK TAŞKINKÖY SK KALECİ

2 ELA KILIÇ VADİLİ TÇBSK KALECİ

3 SAHİL MALEK DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ KALECİ

4 NAZAR BAYRAKTAR CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK KALECİ

5 ZEHRA BORAZANCI GAZİANTEP ALG SPOR SAVUNMA

6 ÖZLEM YILMAZ DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA. SAVUNMA

7 VİJDAN BİBİ DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA. SAVUNMA

8 BESRE EDA İZAM DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA. SAVUNMA

9 ŞEYMA TURGUT CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK SAVUNMA

10 SENA ÖZŞEN CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK SAVUNMA

11 MERYEM ÖZSOY CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK SAVUNMA

12 ZEYNEP SÜNGÜ DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SAVUNMA

13 SELVİHAN DURAL DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SAVUNMA

14 IRMAK REİS VADİLİ TÇBSK SAVUNMA

15 AYTEN KAPTAN CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK ORTA SAHA

16 SEVİM OKUR CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK ORTA SAHA

17 MAHAN ŞARMAN VADİLİ TÇBSK ORTA SAHA

18 NİLGÜN BETMEZOĞLU VADİLİ TÇBSK ORTA SAHA

19 ALİVYA LENİS İMAM VADİLİ TÇBSK ORTA SAHA

20 LEMAN AKAN T.ERCALICI DİKMEN GÜCÜ SK ORTA SAHA

21 CEMRE KARA DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA. ORTA SAHA

22 NURHAYAT CANLIER ALSANCAK YEŞİLOVA SK ORTA SAHA

23 ÖZLEM YILDIZ 1461 İSKELE TRABZONSPOR ORTA SAHA

24 ELA ÖZİKİZ TEIGNMOUTH FC ORTA SAHA

25 SUDE KADIOĞLU DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ FORVET

26 AYŞE ÇETİNKAYA CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK FORVET

27 BAŞAK RUSO CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK FORVET

28 AYŞE DEMİR TAŞKINKÖY SK FORVET

29 GÜLİZ AKİNER ALSANCAK YEŞİLOVA SK FORVET

30 MELİS MEVLİT YONPAŞ DUMLUPINAR TSK FORVET

31 İDAL ÇUKUROVALI KÜÇÜK KAYMAKLI TSK FORVET

32 DİLEK ÖZBİLER TRABZONSPOR SK FORVET

33 SELMA AZBAKİ MIRACLE DEĞİRMENLİK SK FORVET