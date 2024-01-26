KKTC Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

KKTC Kadın Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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KKTC Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı’nın 33 kişilik aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Serhat Deniz, Haziran ayındaki CONIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi aday kadrosunu şekillendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz, “Açıklanan kadro 4 maçlık periyot takip edilerek açıklanan kadrodur. Bundan sonraki süreçte de lig sonuna kadar teknik ekibimiz maçları takip etmeye devam edecek ve bu kadro içerisinde ismi yazmayan futbolcuların da girmesi mümkün olacak.” diye konuştu.
Tam motivasyonla bir hazırlık içerisinde olduklarını ifade eden Serhat Deniz, “Çok yetenekli özellikle genç futbolcularımızın fazlalığı beni çok mutlu ve gelecek adına da umutlu kılıyor. Bu bağlamda birçok yetenekli isim arasından bu kadroyu ilk etapta açıkladık. Yaşları küçük olup ligde mücadele eden futbolcuları da çok yakından takip ediyoruz ve gelişimlerini izliyoruz. Önümüzdeki süreçte alt yaş grupları ile ilgili de organizasyon hazırlığı içerisindeyiz. Elimizde şu anda yaş yaş çok geniş bir kadın futbolcu havuzu var. Bu havuzu daha da genişleterek, hem ligimizin hem de milli takımımızın kalitesini en yukarıya taşımaya çalışacağız.” dedi.

Açıklanan kadroda olmayan isimlerin çalışmalarını tam motivasyonla devam ettirmelerini beklediğini ifade eden Deniz, “Milli takım antrenman programlarını da önümüzdeki günlerde açıklayacağız ve çalışmalarımız Dünya Kupası’na kadar aralıksız devam edecek.” dedi.


 

 

Deniz’in açıkladığı aday kadro şöyle;

1           İLAYDA KÜÇÜK                     TAŞKINKÖY SK             KALECİ

2           ELA KILIÇ                              VADİLİ TÇBSK             KALECİ

3           SAHİL MALEK                       DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ             KALECİ

4           NAZAR BAYRAKTAR             CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK             KALECİ

5           ZEHRA BORAZANCI             GAZİANTEP ALG SPOR             SAVUNMA

6           ÖZLEM YILMAZ                     DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.             SAVUNMA

7           VİJDAN BİBİ                         DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.             SAVUNMA

8           BESRE EDA İZAM                 DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.             SAVUNMA

9           ŞEYMA TURGUT                    CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK             SAVUNMA

10        SENA ÖZŞEN                        CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK             SAVUNMA

11        MERYEM ÖZSOY                   CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK             SAVUNMA

12        ZEYNEP SÜNGÜ                    DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ             SAVUNMA

13        SELVİHAN DURAL                DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ             SAVUNMA

14        IRMAK REİS                          VADİLİ TÇBSK               SAVUNMA

15        AYTEN KAPTAN                    CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK             ORTA SAHA

16        SEVİM OKUR                         CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK             ORTA SAHA

17        MAHAN ŞARMAN                  VADİLİ TÇBSK             ORTA SAHA

18        NİLGÜN BETMEZOĞLU        VADİLİ TÇBSK             ORTA SAHA

19        ALİVYA LENİS İMAM            VADİLİ TÇBSK             ORTA SAHA

20        LEMAN AKAN                        T.ERCALICI DİKMEN GÜCÜ SK             ORTA SAHA

21        CEMRE KARA                        DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.             ORTA SAHA

22        NURHAYAT CANLIER            ALSANCAK YEŞİLOVA SK             ORTA SAHA

23        ÖZLEM YILDIZ                      1461 İSKELE TRABZONSPOR             ORTA SAHA

24        ELA ÖZİKİZ                           TEIGNMOUTH FC             ORTA SAHA

25        SUDE KADIOĞLU                  DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ             FORVET

26        AYŞE ÇETİNKAYA                 CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK             FORVET

27        BAŞAK RUSO                        CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK             FORVET

28        AYŞE DEMİR                         TAŞKINKÖY SK             FORVET

29        GÜLİZ AKİNER                     ALSANCAK YEŞİLOVA SK             FORVET

30        MELİS MEVLİT                      YONPAŞ DUMLUPINAR TSK             FORVET

31        İDAL ÇUKUROVALI               KÜÇÜK KAYMAKLI TSK             FORVET

32        DİLEK ÖZBİLER                    TRABZONSPOR SK             FORVET

33        SELMA AZBAKİ                     MIRACLE DEĞİRMENLİK SK             FORVET

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Tags:KKTC Kadın Milli Futbol Takımı
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